Страшные аварии на дорогах Баку

Министерство внутренних дел и Центр интеллектуального управления транспортом распространили кадры страшных аварий, произошедших из-за мгновенной невнимательности водителей.

Как сообщает Day.Az, в распространённом обращении Центра отмечается, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является неосторожность и невнимательность водителей.

"Анализ аварий, зафиксированных камерами наблюдения Центра, показывает, что использование телефона за рулём или любое другое действие, отвлекающее внимание даже на мгновение, может привести к ДТП.

Если во время движения впереди идущий автомобиль останавливается на красный свет, пропускает пешехода или возникает неожиданное препятствие, даже несколько секунд отвлечённости делают аварию неизбежной", - говорится в сообщении.

Центр интеллектуального управления транспортом призывает водителей быть максимально внимательными:

не пользоваться телефоном за рулём, сосредоточить внимание только на дороге и управлении автомобилем.

"Не забывайте: внимание и ответственность на дороге могут уберечь вас от аварии", - подчёркивается в обращении.