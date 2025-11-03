Apple выпустит два новых устройства

Apple может выпустить новые модели Apple TV и HomePod mini уже в этом месяце (ноябре).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

По данным Гурмана, розничные магазины Apple планируют ночное обновление, которое начнется уже вечером 11 ноября. Инсайдер ожидает, что уже на следующий день компания обновит ассортимент витрин.

Хотя сроки этого обновления могут быть связаны с началом праздничного сезона, существует вероятность, что оно приурочено к запуску новых моделей Apple TV и HomePod mini. Гурман отмечает, что запасы текущих моделей стали ограниченными, что обычно тоже сигнализирует о скором выходе обновленных версий. Он добавил, что даже если запуск не состоится до конца 2025 года, новые устройства "не заставят себя долго ждать".

Сообщается, что новые Apple TV и HomePod mini призваны "помочь продемонстрировать новые функции Siri и Apple Intelligence, запланированные на следующий год".

В ходе недавнего отчета о прибылях Apple намекнула, что больше новых моделей Mac в оставшуюся часть 2026 года не предвидится, что делает Apple TV и HomePod mini наиболее вероятными кандидатами на последние релизы продуктов Apple в этом году, считают в MacRumors.