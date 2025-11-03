Арестован помощник Рамиза Мехтиева

По делу Рамиза Мехтиева арестован также Эльдар Амиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, бывший руководитель Секретариата Национальной академии Наук Азербайджана (НАНА), бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Гурбан оглу Амиров решением суда арестован по делу Рамиза Мехтиева по обвинению в участии в попытке государственного переворота.

Решением Сабаильского районного суда он приговорен к четырем месяцам ареста.

Следует отметить, что Эльдар Амиров был сотрудником Администрации президента в период руководства Администрацией Рамизом Мехтиевым, а затем до недавнего времени действовал в качестве его помощника.