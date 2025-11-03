https://news.day.az/politics/1792723.html Арестован помощник Рамиза Мехтиева Арестован бывший руководитель секретариата НАНА, работавший помощником Рамиза Мехтиева, Эльдар Амиров. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение принял суд. Согласно решению Сабаильского районного суда, в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, бывший руководитель Секретариата Национальной академии Наук Азербайджана (НАНА), бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Гурбан оглу Амиров решением суда арестован по делу Рамиза Мехтиева по обвинению в участии в попытке государственного переворота.
Решением Сабаильского районного суда он приговорен к четырем месяцам ареста.
Следует отметить, что Эльдар Амиров был сотрудником Администрации президента в период руководства Администрацией Рамизом Мехтиевым, а затем до недавнего времени действовал в качестве его помощника.
