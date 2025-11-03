Армения заявила о продолжении закупок вооружения в рамках Вашингтонских договорённостей

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Ереван продолжит закупку вооружения и военной техники, однако будет учитывать положения Вашингтонских соглашений, подписанных с Азербайджаном 8 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Папикян заверяет, что договорённости, достигнутые в США, являются важными и будут иметь свои последствия.

При этом он опроверг сообщения о заключении соглашения между Арменией и Индией по закупке истребителей Su-30 MK.