https://news.day.az/politics/1792819.html Армения заявила о продолжении закупок вооружения в рамках Вашингтонских договорённостей Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Ереван продолжит закупку вооружения и военной техники, однако будет учитывать положения Вашингтонских соглашений, подписанных с Азербайджаном 8 августа.
Армения заявила о продолжении закупок вооружения в рамках Вашингтонских договорённостей
Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Ереван продолжит закупку вооружения и военной техники, однако будет учитывать положения Вашингтонских соглашений, подписанных с Азербайджаном 8 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Папикян заверяет, что договорённости, достигнутые в США, являются важными и будут иметь свои последствия.
При этом он опроверг сообщения о заключении соглашения между Арменией и Индией по закупке истребителей Su-30 MK.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре