ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках процесса разоружения

Палестинское движение ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ХАМАС также обязался "не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор". Посредник отметил, что это "важные пункты", однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в рамках процесса разоружения.