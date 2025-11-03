Азербайджан и Турция обсудили союзнические отношения

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с членом Великого национального собрания Турции, председателем Партии великого единства Турции Мустафой Дестиджи.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи с удовлетворением было подчеркнуто, что братские, дружеские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.

Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий способствуют углублению отношений между двумя братскими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в нашем регионе в постконфликтный период, восстановительно-строительным работам, тесному сотрудничеству между двумя странами в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.