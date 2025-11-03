https://news.day.az/officialchronicle/1792775.html Президент Ильхам Алиев: Мы уже несколько месяцев проводим большую геологическую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
