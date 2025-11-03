Президент Ильхам Алиев: Мы уже несколько месяцев проводим большую геологическую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре

По моему указанию уже несколько месяцев проводится большая геологическая работа в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Призвав азербайджанских ученых заниматься этой работой, глава государства отметил: "Даю указание и государственным структурам, считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы станем получать очень хорошие новости".