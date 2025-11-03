https://news.day.az/world/1792740.html В Турции ожидают снижения инфляции Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, передает "Прайм". В отчете Турецкого статистического института страны отмечается, что годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе.
Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, передает "Прайм".
В отчете Турецкого статистического института страны отмечается, что годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе.
"Цель на следующий год - ниже 20%, а к 2027 году - достичь однозначных цифр", - сказал Йылмаз.
