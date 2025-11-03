В Турции ожидают снижения инфляции

Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, передает "Прайм".

В отчете Турецкого статистического института страны отмечается, что годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе.

"Цель на следующий год - ниже 20%, а к 2027 году - достичь однозначных цифр", - сказал Йылмаз.