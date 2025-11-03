https://news.day.az/world/1792839.html В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки Администрация Трампа планирует новую миссию для борьбы с наркокартелями в еще одной стране Латинской Америки. Об этом сообщило издание NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По сообщению двух американских чиновников, в США начали планировать отправку войск и сотрудников разведки в Мексику.
В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки
Администрация Трампа планирует новую миссию для борьбы с наркокартелями в еще одной стране Латинской Америки. Об этом сообщило издание NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сообщению двух американских чиновников, в США начали планировать отправку войск и сотрудников разведки в Мексику. Военная миссия будет включать наземные операции против наркобаронов и их боевиков. В рамках данной миссии в основном будут задействованы беспилотники.
В случае одобрения плана, Соединенные Штаты намерены держать ход боевых действий в секрете и не привлекать к операции внимание, как это было с Венесуэлой.
