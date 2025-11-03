На гонке в Аргентине машина врезалась в трибуны

Серьезная авария произошла в гонке серии "Top Race" в Буэнос-Айресе. Об этом пишет Telegram-канал "Sport Baza", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автогонщик Луис Гастальди не справился с управлением в одном из поворотов, его автомобиль вылетел с трассы, перевернулся несколько раз в воздухе и врезался в трибуну - на момент заезда она была пуста, поэтому никто из зрителей не пострадал.

Сам гонщик также не получил серьезных повреждений, однако его машина восстановлению не подлежит.

"Top Race" - это аргентинская серия гонок. Гонки серии "Top Race" часто проводятся на трассах, расположенных недалеко от Буэнос-Айреса, например, на автодроме "Autódromo Oscar y Juan Gálvez".