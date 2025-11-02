https://news.day.az/world/1792587.html В Литве остановили разминирование площади из-за археологических находок Работы по разминированию главной площади литовской Клайпеды от боеприпасов времен Второй мировой войны остановили из-за археологических находок. Как передает Day.Az, об этом в эфире национального радио LRT рассказал вице-мэр города Альгирдас Камараускас. "Найдены фундаменты и подземная часть старинных построек.
В Литве остановили разминирование площади из-за археологических находок
Работы по разминированию главной площади литовской Клайпеды от боеприпасов времен Второй мировой войны остановили из-за археологических находок.
Как передает Day.Az, об этом в эфире национального радио LRT рассказал вице-мэр города Альгирдас Камараускас.
"Найдены фундаменты и подземная часть старинных построек. По оценке специалистов, они представляют историческую ценность, поэтому должны быть сохранены. Необходимо подготовить варианты включения археологических находок в проект обновления площади", - сказал он.
