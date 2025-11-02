В Литве остановили разминирование площади из-за археологических находок

Работы по разминированию главной площади литовской Клайпеды от боеприпасов времен Второй мировой войны остановили из-за археологических находок.

Как передает Day.Az, об этом в эфире национального радио LRT рассказал вице-мэр города Альгирдас Камараускас.

"Найдены фундаменты и подземная часть старинных построек. По оценке специалистов, они представляют историческую ценность, поэтому должны быть сохранены. Необходимо подготовить варианты включения археологических находок в проект обновления площади", - сказал он.