На Солнце зарегистрировали очередную мощную вспышку

На Солнце 3 ноября в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка средней мощности класса М3.2 - уже третья за сутки. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"3 ноября в 15.47 МСК (16.47 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.2 (N22E85) продолжительностью 15 минут", - говорится в публикации.