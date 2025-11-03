https://news.day.az/sport/1792836.html "Нефтчи" установил новый рекорд чемпионата Азербайджана "Нефтчи" установил новый рекорд в чемпионате Азербайджана. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, "Нефтчи" добились этого, обыграв в 10-м туре Мисли Премьер-лиги "Кяпаз" со счетом 5:1. Представителям Баку удалось одержать первую крупную победу в сезоне.
Это 32-й сезон подряд, в котором "Нефтчи" одерживает хотя бы одну победу с крупным счетом.
При этом в истории клуба только дважды - в сезонах 2009/2010 и 2015/2016 - команда не побеждала с разницей в три и более мячей. Достижение выигрыша с крупным счетом в 32 различных сезонах стало новым рекордом чемпионатов Азербайджана.
