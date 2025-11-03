https://news.day.az/world/1792657.html Власти одной из стран ЕС заявили о высоком уровне террористической опасности После ареста сирийца, подозреваемого в планировании теракта в Берлине, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предупредил о высокой террористической угрозе в стране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, Добриндт заявил:
Власти одной из стран ЕС заявили о высоком уровне террористической опасности
После ареста сирийца, подозреваемого в планировании теракта в Берлине, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предупредил о высокой террористической угрозе в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, Добриндт заявил:
"Арест в Берлине вновь показывает, что уровень террористической угрозы в Германии, хотя и остаётся абстрактным, всё же остаётся высоким. Действия сирийца, находившегося в Германии с 2023 года и, как предполагается, готовившего теракт, были выявлены немедленно".
