Власти одной из стран ЕС заявили о высоком уровне террористической опасности

После ареста сирийца, подозреваемого в планировании теракта в Берлине, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предупредил о высокой террористической угрозе в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, Добриндт заявил:

"Арест в Берлине вновь показывает, что уровень террористической угрозы в Германии, хотя и остаётся абстрактным, всё же остаётся высоким. Действия сирийца, находившегося в Германии с 2023 года и, как предполагается, готовившего теракт, были выявлены немедленно".