В Армении автобус со студентами упал в овраг - ВИДЕО

Вблизи монастыря Агарцин в Тавушской области Армении перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении. На месте происшествия работают правоохранительные органы.