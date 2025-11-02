https://news.day.az/world/1792633.html В Армении автобус со студентами упал в овраг - ВИДЕО Вблизи монастыря Агарцин в Тавушской области Армении перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В Армении автобус со студентами упал в овраг - ВИДЕО
Вблизи монастыря Агарцин в Тавушской области Армении перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
По предварительной информации, автобус перевозил студентов Лингвистического университета им. Брюсова.
