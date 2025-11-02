В Армении автобус со студентами упал в овраг

Вблизи монастыря Агарцин в Тавушской области Армении перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

По предварительной информации, автобус перевозил студентов Лингвистического университета им. Брюсова.