Президент Ильхам Алиев: В многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня Есть большая потребность в весомых научных трудах по истории независимого Азербайджанского государства в целом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"Уже на протяжении более 30 лет мы живем как независимое государство, и в многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня. Поэтому есть потребность в большом количестве трудов, исследующих, пропагандирующих историю независимого Азербайджана".
