Президент Ильхам Алиев: В многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

Есть большая потребность в весомых научных трудах по истории независимого Азербайджанского государства в целом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.