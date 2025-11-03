В Греции прошла акция против введения электронных паспортов

В греческом городе Солоники прошла акция против введения электронных паспортов. Об этом сообщает портал Аvgi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 ноября в центре города прошла акция протеста, в которой приняли участие около 300 человек под эгидой организации "Объединенные македонцы". Акция была направлена против введения личных номеров и новых удостоверений личности (электронных паспортов - прим.ред.), пишет издание.

Как отмечается, организаторы из "Объединенных македонцев" в своем заявлении предупредили об "императивах нового порядка вещей" и об "опасном пути", который ставит под угрозу качество жизни граждан Греции.