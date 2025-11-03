Страны НАТО проведут учения над Эстонией

Истребители стран НАТО с 3 по 9 ноября будут отрабатывать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что страны альянса проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Также в рамках учений государства НАТО отработают сверхзвуковые полеты. Они будут координироваться с эстонской службой управления гражданской авиации и выполняться на специально выделенных высотах.