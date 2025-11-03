https://news.day.az/world/1792865.html Страны НАТО проведут учения над Эстонией Истребители стран НАТО с 3 по 9 ноября будут отрабатывать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что страны альянса проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Страны НАТО проведут учения над Эстонией
Истребители стран НАТО с 3 по 9 ноября будут отрабатывать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что страны альянса проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Также в рамках учений государства НАТО отработают сверхзвуковые полеты. Они будут координироваться с эстонской службой управления гражданской авиации и выполняться на специально выделенных высотах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре