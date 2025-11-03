В Колумбии возле полицейского участка взорвался автомобиль

В муниципалитете Суарес департамента Каука (Колумбия) взорвался заминированный автомобиль недалеко от полицейского участка, в результате чего погибли два человека и ещё четверо получили ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на радиостанцию Caracol, взрыв повредил более 30 зданий.

Отмечается, что автомобиль планировалось взорвать непосредственно перед полицейским участком, однако бомба сработала преждевременно - на несколько метров раньше.