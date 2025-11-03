Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны

Уверен, что Национальная Академия наук Азербайджана, азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

"За 80 лет Академия прошла большой путь, она, можно сказать, сыграла ведущую роль в развитии науки в Азербайджане", - отметил глава государства.