https://news.day.az/officialchronicle/1792759.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны Уверен, что Национальная Академия наук Азербайджана, азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"За 80 лет Академия прошла большой путь, она, можно сказать, сыграла ведущую роль в развитии науки в Азербайджане", - отметил глава государства.
