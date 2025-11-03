Microsoft решила использовать более простые названия обновлений Windows

Корпорация Microsoft анонсировала упрощение системы наименования обновлений, которые распространяются через "Центр обновления Windows". Целью этого нововведения является повышение ясности и последовательности процесса информирования пользователей о доступных и установленных патчах. Информация об этом появилась на официальном сайте Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках реформы, каждое обновление будет сопровождаться более понятным для конечного пользователя заголовком. Из перегруженных технических деталей, таких как префиксы даты и архитектура платформы, компания решила отказаться.

В названии останутся только критически важные идентификаторы: номер в базе знаний (KB), номер сборки и номер версии. Например, вместо длинной формулировки вроде "Накопительное обновление 2025-10 для Windows 11 версии 25H2 для систем на базе x64 (KB5066835) (26200.6899)" пользователям будет предложено лаконичное "Обновление безопасности (KB5066835) (26200.6899)".

Этот новый, более дружественный подход затронет важные обновления для таких компонентов, как Windows, .NET Framework, драйверы, компоненты искусственного интеллекта и Visual Studio. Упрощенные наименования будут отображаться в "Центре обновления Windows", в истории обновлений, а также на портале "Состояние выпуска Windows". При этом, старая, более детализированная схема именования сохранится для отображения в "Каталоге Центра обновления Windows", в Windows Server Update Services (WSUS), а также для функциональных обновлений самой операционной системы.

Упрощение направлено на улучшение читаемости и комфорта работы всех категорий пользователей, позволяя им видеть только самую необходимую информацию об установленном программном обеспечении.