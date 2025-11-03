Payız Əfsanələri 2025: Осенние легенды талантов засияли на сцене

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся яркий и вдохновляющий конкурс искусств "Payız Əfsanələri 2025", организованный при поддержке Союза молодёжи Азербайджана и Ассоциации танца Азербайджана, и собравший под одной крышей талантливых детей, подростков и юношей со всех уголков страны, сообщает Day.Az.

Полный зал, искренняя атмосфера творчества и эмоций, аплодисменты - всё это превратило конкурс в настоящий праздник искусства. "Payız Əfsanələri" (Легенды осени) вот уже восемь лет подряд становится стартовой площадкой для молодых артистов, танцоров и певцов, стремящихся заявить о себе. На сцене звучала классика и эстрада, оживали национальные мотивы, а современные танцы переплетались с фольклорными ритмами, создавая уникальную палитру азербайджанской культуры.

Президент Ассоциации танца Азербайджана, основатель проекта Азиз Азизов отметил, что с каждым годом конкурс приобретает всё больший масштаб и вдохновение: "Мы видим, как растёт поколение ярких и смелых молодых артистов. Их искренность, энергия и вера в искусство делают сцену живой, а каждое выступление - незабываемым".

Жюри, в состав которого вошли известные и заслуженные деятели культуры, народные артисты и профессионалы сцены, высоко оценили мастерство участников.

Финал конкурса стал настоящим праздником вдохновения, а победители были удостоены дипломов, медалей и специальных наград, а также заслужили признательность публики и жюри. Организаторы выразили благодарность всем участникам, педагогам и родителям за поддержку и любовь к искусству, а также партнёрам, оказавшим содействие в реализации проекта.

"Payız Əfsanələri 2025" - это не просто конкурс, а легенда осени, где каждый юный артист становится частью большого творческого будущего Азербайджана.

