Землетрясение на турецко-армянской границе

На турецко-армянской границе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 балла.

Как передаёт Day.Az, сейсмическая активность ощущалась в турецких провинциях Карс и Ардахан.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр толчков находился на территории армянской провинции Ширак.

Сообщений о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.