https://news.day.az/world/1792647.html Землетрясение на турецко-армянской границе На турецко-армянской границе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 балла. Как передаёт Day.Az, сейсмическая активность ощущалась в турецких провинциях Карс и Ардахан.
Землетрясение на турецко-армянской границе
На турецко-армянской границе зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 балла.
Как передаёт Day.Az, сейсмическая активность ощущалась в турецких провинциях Карс и Ардахан.
Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр толчков находился на территории армянской провинции Ширак.
Сообщений о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре