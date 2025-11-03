WhatsApp расширит функционал для iPhone

WhatsApp объявил на этой неделе о внедрении функции резервного копирования чатов, защищенного с помощью паролей-ключей (passkeys). Это позволит пользователям защищать свои сохраненные сообщения с помощью Touch ID вместо использования 64-значного ключа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Нововведение расширяет систему сквозного шифрования резервных копий, представленную в 2021 году, которая ранее требовала от пользователей генерации и сохранения длинного ключа для восстановления чатов. С паролями-ключами аутентификация использует встроенное оборудование устройства для аутентификации, такое как Touch ID, что гарантирует, что приватный криптографический ключ никогда не покидает телефон. Благодаря этому резервные копии становятся одновременно более безопасными и значительно более простыми в восстановлении.

Развертывание функции будет осуществляться глобально и постепенно в течение следующих нескольких недель. Как только функция станет доступна, пользователи смогут активировать ее через меню "Настройки" - "Чаты" - "Резервное копирование чатов" - "Резервное копирование со сквозным шифрованием".

Для пользователей iOS и Android облачными хранилищами по-прежнему будут выступать iCloud и Google Drive соответственно. Этот шаг продолжает общую тенденцию Meta по внедрению паролей-ключей, которые WhatsApp начал поддерживать для входа в учетную запись еще в 2023 году.