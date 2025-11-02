Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтвердили приверженность поддержанию стабильности на рынке на фоне устойчивых фундаментальных показателей нефтяного рынка и стабильных перспектив мировой экономики, а также скорректировали объемы добычи, говорится в заявлении Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях добычи в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели 2 ноября 2025 года виртуальную встречу для обсуждения текущей ситуации и перспектив мирового нефтяного рынка.

С учетом стабильных перспектив мировой экономики и устойчивых фундаментальных показателей рынка, выражающихся в низком уровне нефтяных запасов, восемь участвующих стран решили скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках 1,65 миллиона баррелей в сутки дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года. Эта корректировка вступит в силу в декабре 2025 года.

Кроме того, из-за сезонных факторов страны договорились приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года, как указано в таблице ниже.

Восемь стран вновь подтвердили, что сокращение на 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью отменено в зависимости от изменения рыночной ситуации и в постепенном порядке. Страны продолжат внимательно следить за динамикой рынка и, стремясь поддерживать его стабильность, подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости для возможной приостановки или отмены дополнительных добровольных сокращений добычи, включая ранее введенные добровольные сокращения объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.

Кроме того, они подтвердили намерение полностью компенсировать любые превышения объемов добычи, допущенные с января 2024 года. Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные заседания для оценки рыночных условий, соблюдения квот и компенсационных мер. Следующая встреча восьми стран состоится 30 ноября 2025 года", - говорится в заявлении.