Гипотезу о советском происхождении квазиспутника Земли оценили

Объяснение движения открытого в августе квазиспутника Земли 2025 PN7 требует численного моделирования, предполагающего учет разницы температур освещенной и темной сторон небесного тела, которая порождает дополнительное ускорение.

Как передает Day.Az, гипотезу о том, что 2025 PN7 может быть ракетной ступенью советской миссии "Зонд-1", оценил для KP.RU руководитель Центра коллективного пользования "Международной сети телескопов для научных и прикладных задач" Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Виктор Воропаев.

"Для подобных выводов, с учетом резонансного характера орбиты 2025 PN7, нужно проводить расчеты численным методом, обязательно учитывая негравитационные возмущения траектории движения объекта от эффекта Ярковского", - отметил инженер.

Ученый добавил, что версию об искусственном происхождении 2025 PN7 можно проверить посредством спектроскопических исследований.