В Агджабеди прошли мастер-классы по тару и фортепиано

В рамках проекта "Ветер культуры", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана в Карабахском центре мугама имени Узеира Гаджибейли города Агджабеди прошли мастер-классы по игре на таре и фортепиано.

На открытии директор Карабахского центре мугама Турал Нифталиев подчеркнул важность организации мастер-классов по случаю 140-летия со дня рождения великого композитора, музыковеда и просветителя Узеира Гаджибейли, которое в этом году отмечается на государственном уровне.

Мастер-классы по игре на таре провел заведующий сектором MEMIM, заслуженный артист Неймат Мурсалов. Тарист рассказал, что цель мастер-классов-развитие знаний и навыков учащихся по соответствующей специальности, повышение профессионализма преподавателей, оказание им методической помощи.

Затем свои выступления представили ученики Карабахского центра мугама города Агджабеди и Детской школы искусств имени Узеира Гаджибейли.

Неймат Мурсалов поделился опытом особенности игры на таре, правильного обращения с инструментом, выбора произведений для исполнения, а также дал свои советы преподавателям и ученикам.

Мастер-класс по игре на фортепиано прошел при участии доктора философии по искусствоведению, пианистки Наргиз Кенгерли. Учащиеся Агджабединской городской Детской школы искусств имени Узеира Гаджибейли исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Наргиз Кенгерли отметила нюансы, на которых следует обращать особое внимание по игре на фортепиано, а также наглядно продемонстрировала некоторые технические моменты, связанные с инструментом.

Оба мастер-класса, проходившие в интерактивном формате, вызвали большой интерес у учителей и учащихся. Опытные преподаватели подробно отвечали на вопросы участников.

Следует отметить, что проект "Ветер культуры" в Карабахском регионе реализуется при поддержке Карабахского регионального управления культуры.

