Стрельба на острове Крит

- есть погибшие, много раненых

На греческом острове Крит в результате стрельбы два человека погибли, еще 10 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Мужчина и женщина погибли и по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в деревне на греческом острове Крит", - говорится в материале.

По данным полиции, инцидент произошел на почве семейной вражды. Личность стрелка устанавливается. Крит имеет историю жестокой вражды между семьями из-за споров, вызванных местью, оскорблением чести и предполагаемыми оскорблениями.

Высшие должностные лица полиции Греции, в том числе глава полиции и глава подразделения по борьбе с организованной преступностью направились на Крит, дополнили в материале.