Токио ждет дефицит электроэнергии

Столичная префектура Токио в 2026 году столкнется с дефицитом электроэнергии из-за постепенного выведения из эксплуатации устаревающих электростанций.

Как передает Day.Az, такие оценки японского правительства со ссылкой на газету Nikkei представил ТАСС.

Ожидается, что с июля по сентябрь следующего года там значительно снизятся резервные мощности, в то время как по установленным в стране правилам, для стабильного энергоснабжения объем подачи электричества должен не менее чем на три процента превышать пиковое потребление. В публикации говорится, что, например, в августе показатель составит всего 0,9 процента.

Среди причин такого положения дел приводится тот факт, что в зоне обслуживания компании ТЕРСО с момента аварии на "Фукусиме-1", после которой были остановлены все реакторы, не перезапустили ни один энергоблок на атомных электростанциях. В то же время 70 процентов энергобаланса страны приходится на ископаемое топливо.

Отмечается, что предприятиям и домохозяйствам будет рекомендовано ограничить потребление электричества в летние месяцы, чтобы избежать отключений. В качестве способа решения проблемы дефицита рассматривается, в том числе заимствование электроэнергии из других регионов.