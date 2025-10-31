Азербайджан и Турция обсудили инвестиционное сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с председателем правления Стамбульской промышленной палаты Эрдалом Бахчываном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Как отмечается, министр экономики подчеркнул значение реализации данных главами Азербайджана и Турции поручений в деле укрепления двусторонних отношений. Было также подчеркнуто, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и подписанное между двумя странами преференциальное торговое соглашение открывает дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Между братскими странами реализуется успешное инвестиционное партнёрство. Масштабные проекты, реализуемые с участием обеих стран, не только углубляют региональное сотрудничество, но и меняют панораму региона.

В ходе обсуждений на встрече была подчеркнута важность активного продвижения сотрудничества компаний-членов промышленной палаты с местными субъектами бизнеса, привлечения инвестиций, реализации потенциальных проектов, диверсификации сотрудничества в сфере энергетики, торговли, промышленности, цифровых технологий, инфраструктуры и других областях.

Около 100 бизнесменов, посетивших Азербайджан в ходе организованного Торговым представительством в Турции и Стамбульской промышленной палатой визита, были проинформированы об экономическом потенциале Азербайджана, благоприятной бизнес-среде, льготах для предпринимателей и возможностях, созданных для инвесторов в Свободной экономической зоне Алят. Гости также ознакомились с деятельностью предприятий Сумгайытского промышленного парка и возможностями сотрудничества в промышленных зонах.