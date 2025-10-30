Впечатляющие кадры "проходящего" Млечного Пути над горой

Красивые кадры Млечного Пути, будто "проходящего" за горой Рейнир, были сделаны астрофотографом Алексом Спэтом.

Как передает Day.Az, эта съемка демонстрирует впечатляющее сочетание ночного неба и величественного горного пейзажа, позволяя увидеть звездное скопление в деталях, недоступных невооружённому глазу.

Алекс Спэт отметил, что для съёмки использовались длинные выдержки и специальное оборудование, позволяющее запечатлеть тонкие детали космических объектов и атмосферные эффекты.

Эти кадры подчёркивают уникальную красоту нашей галактики и напоминают о масштабах Вселенной.