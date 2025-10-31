В США обеспокоены из-за заявления о мощи нового китайского авианосца

США внимательно следят за быстрым развитием китайского флота, особенно за его новейшим авианосцем "Фуцзянь".

Как передает Day.Az, это первый авианосец водоизмещением более 80 тыс. тонн, построенным за пределами Соединенных Штатов, говорится в материале газеты "Взгляд".

Американская сторона при этом испытывают ревность к мощи нового китайского авианосца "Фуцзянь", так как благодаря электромагнитной катапульте эффективность взлетов с его палубы, по заявлениям китайских экспертов, превосходит даже американские аналоги, отмечают авторы статьи.