https://news.day.az/society/1792162.html Милли Меджлис принял заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы, отмечаемой 8 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Текст заявления зачитал член парламентского Комитета по правам человека Вугар Рагимзаде.
