Китай понадеялся на США в одном вопросе

Глава МИД КНР Го Цзякунь заявил, что надеется на готовность США и дальше защищать международную систему ядерного разоружения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Го, в Пекине ожидают, что "США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности".