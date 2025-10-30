https://news.day.az/world/1791959.html Китай понадеялся на США в одном вопросе Глава МИД КНР Го Цзякунь заявил, что надеется на готовность США и дальше защищать международную систему ядерного разоружения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Го, в Пекине ожидают, что "США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности".
