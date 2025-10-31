Android оказался гораздо безопаснее iPhone

Google совместно с исследовательской компанией YouGov опубликовали исследование, согласно которому владельцы устройств на Android значительно реже сталкиваются с мошенническими SMS и звонками, чем пользователи iPhone.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 9to5Google.

За семидневный период, предшествовавший опросу, пользователи Android на 58% реже получали мошеннические сообщения, чем владельцы устройств под управлением iOS. Наиболее высокий уровень защиты продемонстрировали смартфоны Google Pixel - риск получения спама и фишинговых сообщений у их владельцев оказался на 96% ниже, чем у пользователей iPhone. При этом пользователи iOS в среднем на 65% чаще сообщали о трех и более мошеннических SMS за неделю по сравнению с пользователями Android.

В Google связывают такие результаты с применением комплекса технологий, включая протокол RCS (Rich Communication Services), встроенные механизмы защиты Android и системы на основе искусственного интеллекта. Компания отмечает, что ИИ-модели, встроенные в приложения "Сообщения" и "Телефон", позволяют эффективно выявлять и блокировать подозрительные номера и спам.