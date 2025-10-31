Представительница Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации

Объявлены результаты выборов Президента Всемирной ассоциации развития филателии (World Association for the Development of Philately - WADP), действующей в рамках Всемирного почтового союза (ВПС), а также членов Руководящего комитета на 2026-2029 годы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в "Азерпочт".

По итогам онлайн-голосования, проведённого на официальном сайте ВПС, Азербайджан был избран на пост Президента Всемирной ассоциации развития филателии.

Азербайджан в этой международной организации будет представлять в качестве Президента Ассоциации начальник отдела марок ГМП "Азерпочт" Ситара Гусейнова.

В ходе онлайн-голосования был определён состав Руководящего комитета WADP на 2026-2029 годы, который сформирован следующим образом:

• Европа и СНГ: Азербайджан, Румыния

• Африка: Кения

• Арабский регион: Тунис

• Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Индия

• Северная Америка и Западная Европа: Бельгия, Испания

• Латинская Америка и Карибский бассейн: Чили

Как известно, Азербайджан сегодня активно представлен во всех стратегических направлениях Всемирного почтового союза (ВПС).

Отметим что, Азербайджан уже является членами Совета по почтовым операциям (POC) и сопредседателями одной из его рабочих групп, а также членами Административного совета (CA).

В течение следующих четырёх лет у Азербайджана будет уникальная возможность активно участвовать на всех уровнях деятельности ВПС, продвигая национальные интересы и ещё больше укрепляя позиции нашей страны.