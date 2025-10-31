https://news.day.az/world/1792211.html Столкновения с полицией в Испании - ВИДЕО В испанской провинции Наварра прошли столкновения баскских националистов и полиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В центре беспорядков оказался город Памплона, где перед Университетом Наварры собралось более тысячи молодых баскских националистов.
Столкновения с полицией в Испании - ВИДЕО
В испанской провинции Наварра прошли столкновения баскских националистов и полиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В центре беспорядков оказался город Памплона, где перед Университетом Наварры собралось более тысячи молодых баскских националистов.
Сообщается о десятке пострадавших протестующих и полицейских; кроме того, журналист El Espanol, который освещал протест в Памплоне, был жестоко избит.
Представляем вашему вниманию данное видео:
