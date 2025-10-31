Столкновения с полицией в Испании

В испанской провинции Наварра прошли столкновения баскских националистов и полиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В центре беспорядков оказался город Памплона, где перед Университетом Наварры собралось более тысячи молодых баскских националистов.

Сообщается о десятке пострадавших протестующих и полицейских; кроме того, журналист El Espanol, который освещал протест в Памплоне, был жестоко избит.

