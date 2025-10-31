Yango Azerbaijan запускает программу страхования пассажиров и водителей совместно с PAŞA Sığorta

Yango Azerbaijan продолжает заботиться о своих пассажирах и стремится сделать каждую поездку не только удобной и доступной по цене, но и максимально безопасной.

В рамках этого подхода компания запускает новую программу страхования, которая обеспечит дополнительную защиту пассажиров и водителей во время поездок.

Теперь все поездки, совершаемые через платформу Yango, будут автоматически застрахованы в PAŞA Sığorta ASC - одной из крупнейших и наиболее надёжных страховых компаний Азербайджана.

Новая ступень безопасности

Программа страхования охватывает как пассажиров, так и водителей, обеспечивая финансовую защиту в случае дорожно-транспортных происшествий и других непредвиденных ситуаций.

Страховое покрытие включает:

компенсации при несчастных случаях (травмы, временная или постоянная потеря трудоспособности);

возмещение медицинских расходов;

ответственность перевозчика за сохранность пассажиров и багажа;

покрытие расходов, связанных с эвакуацией или спасательными мерами.

Таким образом, каждый участник поездки - будь то пассажир или водитель - получает уверенность, что в экстренной ситуации страховая защита сработает автоматически и без лишней бюрократии.

Надёжный партнёр - PAŞA Sığorta

Все страховые обязательства в рамках новой программы берёт на себя PAŞA Sığorta, обладающая лицензией Центрального банка Азербайджана и более чем 15-летним опытом работы в страховом секторе.

Компания осуществляет выплаты по стандартам личного страхования и страхования гражданской ответственности перевозчиков (CMR), что гарантирует прозрачность, скорость и законность всех компенсаций.

"Yango всегда ставит безопасность пассажиров и водителей в приоритет. Совместно с PAŞA Sığorta мы внедряем международные стандарты страховой защиты, чтобы каждая поездка была не только удобной, но и защищённой", - отметил представитель Yango Azerbaijan.

Как это работает

- Страхование автоматически распространяется на все поездки, оформленные через Yango Azerbaijan.

- Программа реализуется сроком на один год в рамках партнёрства между Yango Azerbaijan и PAŞA Sığorta.

- Страховая защита распространяется на все поездки, совершенные в этот период.

- В случае страхового события обращение можно подать напрямую через службу поддержки Yango или контакт-центр PAŞA Sığorta.