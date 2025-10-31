Yango Azerbaijan запускает программу страхования пассажиров и водителей совместно с PAŞA Sığorta
Yango Azerbaijan продолжает заботиться о своих пассажирах и стремится сделать каждую поездку не только удобной и доступной по цене, но и максимально безопасной.
В рамках этого подхода компания запускает новую программу страхования, которая обеспечит дополнительную защиту пассажиров и водителей во время поездок.
Теперь все поездки, совершаемые через платформу Yango, будут автоматически застрахованы в PAŞA Sığorta ASC - одной из крупнейших и наиболее надёжных страховых компаний Азербайджана.
Новая ступень безопасности
Программа страхования охватывает как пассажиров, так и водителей, обеспечивая финансовую защиту в случае дорожно-транспортных происшествий и других непредвиденных ситуаций.
Страховое покрытие включает:
- компенсации при несчастных случаях (травмы, временная или постоянная потеря трудоспособности);
- возмещение медицинских расходов;
- ответственность перевозчика за сохранность пассажиров и багажа;
- покрытие расходов, связанных с эвакуацией или спасательными мерами.
Таким образом, каждый участник поездки - будь то пассажир или водитель - получает уверенность, что в экстренной ситуации страховая защита сработает автоматически и без лишней бюрократии.
Надёжный партнёр - PAŞA Sığorta
Все страховые обязательства в рамках новой программы берёт на себя PAŞA Sığorta, обладающая лицензией Центрального банка Азербайджана и более чем 15-летним опытом работы в страховом секторе.
Компания осуществляет выплаты по стандартам личного страхования и страхования гражданской ответственности перевозчиков (CMR), что гарантирует прозрачность, скорость и законность всех компенсаций.
"Yango всегда ставит безопасность пассажиров и водителей в приоритет. Совместно с PAŞA Sığorta мы внедряем международные стандарты страховой защиты, чтобы каждая поездка была не только удобной, но и защищённой", - отметил представитель Yango Azerbaijan.
Как это работает
- Страхование автоматически распространяется на все поездки, оформленные через Yango Azerbaijan.
- Программа реализуется сроком на один год в рамках партнёрства между Yango Azerbaijan и PAŞA Sığorta.
- Страховая защита распространяется на все поездки, совершенные в этот период.
- В случае страхового события обращение можно подать напрямую через службу поддержки Yango или контакт-центр PAŞA Sığorta.
