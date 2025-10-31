Учёные рассказали, почему тыквы и кабачки поглощают вредные вещества из почвы

Тыквы, кабачки, цуккини и их родственники накапливают загрязнители почвы в съедобных частях. Команда ученых из Университета Кобе выяснила причину этого явления, что позволит сделать продукты более безопасными и создать растения, очищающие загрязненную почву, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Загрязняющие вещества не разлагаются легко и поэтому представляют опасность для здоровья людей, которые употребляют эти плоды. Интересно, что другие растения не имеют такой особенности, и поэтому я заинтересовался, почему это происходит именно в этой группе", - говорит ученый-агроном из Университета Кобе Инуи Хидеюки.

Результаты исследований показали, что варианты белка из растений с высокой степенью накопления действительно экспортируются в сок, в то время как другие варианты остаются в клетках. Они также смогли точно определить, что это, вероятно, связано с небольшим различием в аминокислотной последовательности белка, которая действует как метка, указывающая клетке, какие белки следует сохранить внутри. Команда доказала свою точку зрения, показав, что неродственные растения табака, в которые они ввели варианты белка с высокой накопительной способностью, также экспортировали белок в сок растения.

"Я начал это исследование, потому что искал растения, которые могут эффективно обнаруживать и перерабатывать загрязняющие вещества. Поэтому я также предполагаю, что мы могли бы использовать знания, полученные в ходе этой работы, для создания растений, которые более эффективно поглощают загрязняющие вещества из почвы. Это могло бы превратиться в технологию очистки загрязненных почв", - рассказывает исследователь.