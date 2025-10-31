В Монтенегро взяли под контроль ситуацию с задержанием граждан Азербайджана в Подгорице

Защитник прав и свобод человека Монтенегро Синиша Бжекович официально ответил на письмо Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержанием граждан Азербайджана в Подгорице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, омбудсмен Монтенегро заявил, что вопрос находится под контролем, установлена ​​прямая связь с полицией страны, а к задержанным гражданам Азербайджана относятся с особой чуткостью.

С. Бжекович подчеркнул, что права каждого гражданина Азербайджанской Республики будут надлежащим образом защищены, в том числе в вопросах предотвращения любых проявлений дискриминации, разжигания ненависти или враждебных отношений по этническому, национальному или религиозному признаку. Он также добавил, что ход расследования и судебного разбирательства в отношении задержанных граждан будет находиться под контролем в рамках его полномочий.

Инцидент находится под контролем Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.