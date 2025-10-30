Президент Грузии поддержал курс в ЕС

Президент Грузии экс-футболист Михаил Кавелашвили заявил о стремлении страны в Европейский союз (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу "Аджаристан".

"Мы хотим быть членом Европейского Союза, частью Европы (...) Быть частью Европы - это желание наших предков, многие поколения этого желали, и наша страна прошла через множество бурь, чтобы стать полноправным членом Европы", - заявил Кавелашвили.

В то же время президент Грузии заметил, что путь в ЕС должен проходить с защитой собственных ценностей и идентичности. Кроме того, Кавелашвили заявил, что на сегодня процесс евроинтеграции в стране так и не начался.