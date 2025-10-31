Европа придумала для Китая необычный тариф

Европейский союз может применить к Китаю такую торговую меру, которую некоторые официальные лица назвали "натуральным тарифом" (in-kind tariff). Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о том, что некоторые китайские экспортеры при поставке в Евросоюз определенных товаров должны будут поставлять в Евросоюз критически важное сырье. Такой механизм Брюссель задействует, если ему не удастся найти дипломатическое решение проблемы китайского контроля над соответствующими ресурсами.

Другие варианты предполагают целевые ограничения экспорта в Китай таких товаров и услуг, от которых КНР серьезно зависит. Пока, впрочем, никаких решений не принято, тем более что некоторые государства ЕС не спешат принимать против Китая ответные меры, так как опасаются эскалации торгового противостояния.

В связи с этим агентство напомнило, что с апреля Пекин ограничил поставки редкоземельных магнитов, которые используются при создании целого спектра продукции: от аккумуляторов для электромобилей до оборонной промышленности. Для промышленности Европейского союза такой шаг представляет серьезную угрозу.