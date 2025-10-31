https://news.day.az/sport/1792247.html На матч "Карабах" – "Челси" в Баку продано более 27 тысяч билетов На матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Карабахом" и "Челси", который пройдет в Баку, продано уже 27 250 билетов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб. Встреча состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
На матч "Карабах" – "Челси" в Баку продано более 27 тысяч билетов
На матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Карабахом" и "Челси", который пройдет в Баку, продано уже 27 250 билетов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб.
Встреча состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Напомним, после трех туров "Карабах" имеет в активе шесть очков и занимает 13 место, в то время как "Челси" также с шестью очками располагается на 11-й строчке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре