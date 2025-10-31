На матч "Карабах" – "Челси" в Баку продано более 27 тысяч билетов

На матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между "Карабахом" и "Челси", который пройдет в Баку, продано уже 27 250 билетов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб.

Встреча состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Напомним, после трех туров "Карабах" имеет в активе шесть очков и занимает 13 место, в то время как "Челси" также с шестью очками располагается на 11-й строчке.