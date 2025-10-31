Финальный аккорд XX Baku Jazz Festival в Центре Гейдара Алиева: когда Баку дышал джазом

Бакинская ночь снова зазвучала джазом.

Величественный зал Центра Гейдара Алиева стал сценой, где XX юбилейный Baku Jazz Festival взял свой финальный, особенно чувственный аккорд. На сцену вышла американская певица и актриса Шерил "Пепсий" Рейли вместе с виртуозами из группы Interplay (США) - и вечер превратился в настоящий вихрь ритмов, эмоций и свободы, сообщает Day.Az.

Публика - от заядлых меломанов до дипломатов и художников - заполнила зал, чтобы ощутить ту самую живую энергию, ради которой приходят на джаз.

Шерил Рейли - женщина с голосом, в котором звучит жизнь. Её знаменитая песня Thanks for My Child, ставшая хитом в 1988 году, и сегодня трогает сердца. В исполнении Шерил чувствуется дыхание госпела, страсть соула и настроение R&B. Она поёт так, будто говорит с каждым лично - мягко, искренне, с глубиной.

А когда к ней присоединились музыканты Interplay - Томаш Бура на клавишных, Шелтон Грей на бас-гитаре и Натаниэль Таунсли за ударными - зал буквально ожил. Их джаз-фьюжн - это не просто музыка, а импровизационный диалог, где каждый инструмент говорит на своём языке, но все вместе создают гармонию, наполненную свободой и драйвом.

Это уже второй раз, когда Шерил Рейли и Interplay дарят заключительный аккорд Baku Jazz Festival. Видимо, между Баку и этими музыкантами существует особая связь - энергетическая, чувственная, почти телепатическая.

С 24 по 31 октября Баку жил в ритме джаза: восемь дней, десятки концертов, сотни вдохновлённых сердец. Среди участников фестиваля - K-ZIA (Германия), Heloisa Lourenço Band (Бразилия), Yogev Shetrit Band (Израиль), Antonio Lizana Band (Испания), Grzech Piotrowski Band (Польша), Enzo Favata Band (Италия) и, конечно, Interplay (США).

Юбилейный Baku Jazz Festival-2025 стал не просто праздником музыки - он напомнил, что джаз живёт там, где есть дыхание города, открытые сердца и ночь, готовая слушать.