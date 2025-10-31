Пентагон подтвердил поставку ракет «Tomahawk» Украине

Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило поставку крылатых ракет "Tomahawk" Украине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, источники телеканала сообщили, что окончательное решение о передаче ракет Украине будет принято президентом США Дональдом Трампом.