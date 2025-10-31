https://news.day.az/world/1792326.html Пентагон подтвердил поставку ракет «Tomahawk» Украине - СМИ Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило поставку крылатых ракет "Tomahawk" Украине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, источники телеканала сообщили, что окончательное решение о передаче ракет Украине будет принято президентом США Дональдом Трампом.
