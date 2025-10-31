Пашинян против Эчмиадзина: кто кого?

Автор: Лейла Таривердиева

Противостояние между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и церковью набирает обороты.

Пашинян - первый армянин в истории, рискнувший выйти против церкви. До сих пор никто из политиков на такое не решался. Наоборот, желавший прибрать к рукам власть и держать народ в подчинении, старались сотрудничать с ААЦ, видя в ней гарантию крепости своего "трона". Негодяи вроде Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, лидеров сепаратистского режима времен оккупации активно прибегали к инструментам, предоставляемым церковью, и держались поближе к Эчмиадзину. Эта близость была очень гармоничной, потому что постулаты, на которых строилась армянская национальная идея, были изобретены за церковными стенами.

Дело в том, что армянская церковь это не столько религиозный, сколько политический институт, который на протяжении веков возглавлял экспансию армянства в регионе. Церковь организовывала и сплачивала армян, побуждала к ненависти и насилию, оправдывала злодеяния националистов, что не удивительно, так как те действовали по ее инструкциям. Политическая составляющая, конечно, имеется у религиозных институтов всех конфессий, однако армянская церковь пошла дальше всех, полностью заменив духовность политическими целями и мотивируя свою паству на злодеяния ради расширения ареала обитания. Идея расового превосходства и первородства армян принадлежит церкви. На этих идеях воспитывались десятки поколений, и не стоит винить в сегодняшних бедах Армении и армян другие страны и народы. Основное зло всегда заключалось в менталитете общества, пропитавшегося постулатами человеконенавистничества. Ответственность за отяжеленную преступлениями карму целого народа несет именно ААЦ.

Вряд ли Пашинян смотрит так далеко, выходя на бой с Эчмиадзином и лично Ктричем Нерсесяном (Гарегин). Тем не менее эта глыба, которая всегда перекрывала армянскому народу дорогу к разуму и свету, должна быть сдвинута. Независимо от того, каковы мотивы этих перемен.

Никол Пашинян подтвердил, что 2 ноября примет участие в литургии в церкви Ованаванк, которую, как и в прошлое воскресенье, отслужит лишенный сана отец Арам (в миру Степан Асатрян). Об этом заявил в своем Facebook сам Пашинян. Премьер-министр в очередной раз обвинил католикоса Гарегина в нарушении обета безбрачия и, следовательно, неправомочности лишить кого-либо сана.

"Следовательно, отец Арам может совершать литургию в Ованаванке, и я, как и в прошлое воскресенье, в это воскресенье также буду участвовать в святой и бессмертной литургии в Ованаванке", - заявил Пашинян.

Напомним, что в прошлое воскресение Пашинян, его команда и члены правящей партии присутствовали на литургии, которую провел разжалованный Асатрян.

После этого премьер-министр написал в соцсетях, что "эти литургии являются частью программы освобождения Эчмиадзина и обновления армянской церкви.

Отметим, что на литургии в Ованаванке присутствовали и другие лишенные сана священники. То есть эта сельская церковь уже фактически превращается в некий штаб, где собираются силы против нынешнего руководства армянской церкви.

Пашинян также объявил о намерении отобрать у ААЦ часть церквей, во всяком случае, тех, что отнесены к историческим памятникам и находятся на балансе государства. По его словам, там работают воры и клятвопреступники, и он, как правоверный христианин, не может спокойно смотреть на это. Более того, заявил он в парламенте, ААЦ мешает армянам вести духовную жизнь, "загадив" эпицентр ценностей.

В Армении давно обсуждают, является ли верующим Никол Пашинян. Эти дискуссии начались после того, как стало известно, что нынешний премьер не венчался в церкви. Вопрос "почему?" не давал покоя строгим последователям постулатов Эчмиадзина. Большинство из них заподозрили в нем атеиста или даже, о ужас, сменившего веру. Эти подозрения еще более укрепились, когда глава правительства перешел от шпилек и намеков в сторону церкви к открытому наступлению.

Насколько верующий или неверующий Никол Пашинян - это его личное дело, которое не может быть объектом обсуждений и осуждений. Главное, что он хочет избавить ментальное пространство армянской нации от основного источника токсичности. Не важно, каковы его мотивы. Конечно же, они политические, однако это ничуть не умаляет значимость начатого процесса, который в случае успеха сможет вывести ААЦ из разряда неприкосновенных тем.

Большим препятствием для того, чтобы решить вопрос без публичных словесных перестрелок и демонстративных литургий, является Конституция Армении. Основной закон республики запрещает государству инициировать смену католикоса. Тут у Пашиняна связаны руки. И ему приходится идти путем создания альтернативного церковного центра. Кстати, это еще один веский аргумент в пользу изменений в Конституцию РА.

Премьер Армении имеет большой и успешный опыт в оппозиции, к тому же общество в большинстве относится к его разборкам с Эчмиадзином без напряга и возмущения. Что говорит о том, что основы, несмотря на всю их прочность, уже дали трещины.

Причина тут не только в активности Пашиняна в соцсетях. Оппозиция допустила большую ошибку, выставив в качестве лидера народного протеста священника. Времена сейчас другие, и появление попа во главе акций протеста намного сократило число желающих покричать на площадях. Ожидалось, что Баграт Галстанян и другие дяденьки в рясах смогут повести за собой народ, а вышло как раз наоборот. Политические лозунги в устах церковников в современную эпоху воспринимаются без энтузиазма. Кочарян, который находился за кулисами беспорядков прошлого года, являясь при этом их организатором, побоялся показаться массам, опасаясь провала. За несколько послевоенных лет он смог убедиться в своей непопулярности и оставлял выход к публике на потом, когда станет ясно, что она довольна представлением.

Армянские руководители в прежние времена ездили в Эчмиадзин как в ставку главнокомандующего. После потери власти, они продолжали держаться поближе к католикосу, рассчитывая на его поддержку против Пашиняна. Тот же Роберт Кочарян неоднократно встречался с Гарегином вторым за последние годы. В сентябре 2022 года он отправился в Эчмиадзин на встречу с католикосом в одной связке с Левоном Тер-Петросяном. Проблема в лице Пашиняна углублялась и "бывшие" надеялись решить ее при содействии церкви. В ноябре 2023 года Кочарян снова побывал в ставке ААЦ, а весной 2024 года начались беспорядки под предводительством архиепископа Баграта Галстаняна. В разгар событий, мае и октябре прошлого года Кочарян встречался с Галстаняном. И хотя карабахский преступник всячески отрицал в интервью журналистам свою связь с беспорядками и финансированием Србазана, вряд ли кто-то ему поверил.

Все это может показаться совпадением, но в политике совпадений не бывает. Безуспешная агитационная кампания Кочаряна на внеочередных выборах сентября 2021 года убедила его, что надо идти другим путем. Если народ не свалил Пашиняна после грандиозного поражения в войне, а, наоборот, отдал ему голоса, помочь справиться с "предателем" сможет только церковь.

Но и тут реваншисты просчитались. Вмешательство церковников все испортило. И более того - дало повод властям всерьез взяться за эту братию. Связь "предводителя дворянства" Роберта Кочаряна с Эчмиадзином, теневое управление так называемыми протестами говорили о том, что церковь взяла дело свержения Пашиняна под свою опеку.

Армения - светская страна, в которой церковь отделена от государства, однако при этом она не подконтрольна государству. Благодаря предусмотрительно внесенным в Конституцию пунктам, церковь в Армении представляет собой как бы вторую власть. Причем, Эчмиадзин может вмешиваться в дела государства, в то время, как двери этого "первопрестольного" института закрыты для любых попыток вмешательства со стороны светских властей.

Никол Пашинян пытается сломать эту исторически сложившуюся традицию, которая сегодня очень мешает Армении и создает угрозы. Он хочет изменить Армению. А чтобы дойти до цели, необходимо расчистить дорогу.