Пашинян хочет выбить табуретку из-под ног церкви

Армянская идентичность держится на трех китах. Это церковь, диаспора и политические террористические организации. Задача Никола Пашиняна - выбить табуретку из-под ног вымышленной армянской парадигмы, то есть поменять и взять под контроль армянскую церковь.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог и историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Я не раз повторял, что основной проблемой мирного процесса является фактор, роль и идеология армянской церкви Эчмиадзина. Именно она - основной раздражитель конфликтности в регионе.

Армянская идентичность держится на трех китах. Первый и основной из них это армянская церковь с ее человеконенавистнической идеологией, проповедующей ненависть к тюркам, мусульманам, да и вообще всем неармянам. Церковь распространяет бредовые идеи о "великой Армении" и тому подобном. Следующий кит это диаспора. Она является финансовой, вспомогательной структурой армянской церкви. Диаспора финансирует продвижение идеологии, разработанной церковью. Третьим китом являются политические террористические организации, которые внедряют и практически осуществляют идеи, спускаемые церковью.

Эти три кита и есть та основа, на которой держится армянская идентичность и агрессивный армянский национализм.

Задача Никола Пашиняна - выбить табуретку из-под ног вымышленной армянской парадигмы, то есть поменять и взять под контроль армянскую церковь. Это очень сложная задача. Остается только пожелать удачи армянскому премьер-министру.

Дело в том, что за последние двести лет, то есть с момента прихода царской России на Южный Кавказ, армянская церковь контролируется со стороны России и все католикосы взращиваются, курируются и назначаются соответствующими российскими спецслужбами. До этого в течение многих веков армянская церковь Эчмиадзина подчинялась азербайджанским государствам - Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидам, Каджарам. Был период, когда католикосов назначали османы. То есть османы и азербайджанцы назначали главу армянской церкви и контролировали католикосов Эчмиадзина. С приходом в регион России в начале 19-го века ситуация поменялась. И если удастся сейчас вырвать этот рычаг из рук Москвы, есть надежда, что частично снизится националистическая риторика по отношению к азербайджанцам, туркам, другим тюркским народам. В ближайшие месяцы или даже недели мы поймем, сможет ли Пашинян при содействии западных кругов сменить католикоса и ограничить тем самым еще больше влияние России на наш регион.

Пока что не приходится говорить о том, что конфликтность между Азербайджаном и Арменией уходит в архив. Эта конфликтность существует более 100 лет и имеет очень много кровавых страниц, особенно в 20-м веке. Такая конфликтность не может пройти сразу и бесследно, должны смениться поколения, пока не уйдут те, кто жил в условиях риторики конфликта. Особенно это касается Армении, где идеология полностью контролирует сознание армянского общества. И главным куратором распространения ненависти является церковь. За ней по степени вины следуют диаспора и политические круги. Огромная вина лежит на системе образования - армяне с рождения находятся под колпаком идеологии, взращивающей в них ненависть и претензии к соседям, в первую очередь к нам.

Для смены этой парадигмы необходима, как я уже сказал, смена нескольких поколений, после чего значительно изменится образ мышления армянского общества.

Сейчас между Баку и Ереваном наметились позитивные процессы. Встреча в Абу-Даби это очень хороший сигнал всем тем, кто не желает мира в регионе. Однако мы не можем делать вид, что никакого конфликта не было. Наоборот, считаю, что как раз теперь, когда мир готов нас слушать, мы должны постараться донести до него правду. Правда - это то, в чем нуждается и армянский народ.

В 2015 году вышла монография "Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе. Тогда при поддержке Института по правам человека НАНА эта книга была издана и имела широкий резонанс. За рубежом резонанс был даже больше, чем в Азербайджане. Монография факультативно преподается в 12 университетах США и Европы, в том числе Оксфорде, Стэнфорде, Кембридже, то есть в университетах так называемой Лиги плюща. Книга используется как пособие при подготовке дипломатов, специалистов по международным отношениям. Учитывая такой интерес за рубежом, я продолжал исследования и за прошедшие 10 лет провел дополнительные архивные исследования с использованием более 400 источников разного периода. Исследования проведены, конечно же, с учетом геополитических реалий, сложившихся после 44-дневной войны и антитеррористической операции сентября 2023 года. Это все отражено в книге. Рассмотрены разные исторические этапы, во многом схожие с нынешней ситуацией в регионе. Есть немало параллелей. У нас те же внешние акторы, те же соседи - Россия, Иран, Турция, то же влияние, которое испытывалось в течение многих веков. Был и остается фактор влияния в разное время и других империй - Великобритании, Франции, США.

Хочу подчеркнуть, что книга построена на тайной государственной переписке, отчетах и рапортах военных, датированной 18-м, 19-м веками. Это позволяет увидеть полную картину происходившего в тот период, и сравнить ее с нынешней ситуацией.

Монография на английском языке значительно расширена. Хочу выразить благодарность азербайджанцам, патриотам, которые финансово поддержали перевод и издание книги. В ближайшее время состоится ее презентация, после чего она будет распространена в ведущих университетах Запада, а также в аналитических центрах, профильно занимающихся нашим регионом.

Очень важно, чтобы будущие и нынешние специалисты стран Запада, и не только Запада, которые специализируются на нашем регионе, знали позицию Азербайджана. Наша позиция, к сожалению, слабо представлена на уровне университетов, политических центров в США и Европе, где всегда наблюдалось засилье армянской позиции и армянских источников, а также источников, поддерживающих армянскую позицию по нашему региону.

Лейла Таривердиева