Армянская церковь проиграла первый раунд Пашиняну

Автор: Лейла Таривердиева

После смешной субботней акции протеста в поддержку Самвела Карапетяна, Никол Пашинян может считать, что выиграл первый раунд мордобоя с оппозицией. Армянский премьер может почувствовать себя еще более уверенно. Что он и делает.

Пашинян направил через соцсети месседж католикосу Гарегину, дав понять, что скоро придут и за ним.

"Если Ктрич Нерсесян считает задержание Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота, расстрелу людей под стенами и созданию хаоса в стране. Тем более, в этом случае ни одна территория расширенной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов, тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории не закрыты для прелюбодеяния", - написал на своей странице в Facebook Пашинян.

У этого поста не может быть двух толкований. Премьер-министр предупреждает главу Эчмиадзина, что правоохранительные органы скоро снова постучатся в его дверь. В конце июня им, образно выражаясь, не открыли. Священники перекрыли толпой ворота и оказали противодействие полиции. Полиция не стала таскать священнослужителей за рясы, а отступила. Тем не менее, церковь не смогла укрыть от светских властей архиепископа Аджапахяна, который теперь присоединился в следственном изоляторе к неудачливому предводителю "повстанцев" Србазану - Вазгену Галстаняну.

Пост Пашиняна последовал вслед за заявлением, сделанным Эчмиадзином. Опустим цветистые части о служении господу, апостолах и прочем. Эта "лирическая" часть послания предназначена для ушей паствы, а не политиков.

По существу в послании говорится следующее: ААЦ ужасно возмущена таким отношением к священным особам, а действия правительства и лично Никола Пашиняна являются "катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности, особенно в контексте экзистенциальных вызовов, разворачивающихся вокруг Армении".

Эчмиадзин заступился не только за церковников, но и за "национального благодетеля" Самвела Карапетяна. Задержание Галстаняна и Аджапахяна ААЦ считает незаконным, а "посягательства властей, а также кого-либо еще, на патриарший престол и канонические принципы церкви" вообще невиданным безобразием.

Единственное, к чему не придраться, это утверждение, что ААЦ "является столпом армянской идентичности и государственности". К сожалению это правда, и в этом все проблемы, которые постигли армянский народ за последние двести лет.

Никол Пашинян действует постепенно. И конечной целью, судя по всему, является сам Гарегин.

В начале июля на внеочередном заседании Национального собрания во время обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений в закон "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и поправок в смежные законы, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян заявил о решении по укрупнению общины Вагаршапат.

Это решение напрямую связано с вотчиной Гарегина второго. Эчмиадзин входит в состав Вагаршапатской общины. Вагаршапат - это город в Армавирской области, называемый Эчмиадзином по названию расположенного там кафедрального собора. Резиденция католикоса всех армян находится в Вагаршапате-Эчмиадзине.

Согласно проекту изменений в закон, укрепленная община включит в себя Вагаршапатскую общину и общину Хой с входящими в нее 19 населенными пунктами. Выборы новых органов самоуправления укрепленной общины состоятся в ноябре. По словам министра, данный шаг направлен на повышение эффективности местного самоуправления и является частью процесса административно-территориальных реформ. Оппозиция же уверена, что таким образом Пашинян рассчитывает привести к власти в Вагаршапате своих людей и подобраться поближе к святая святых.

Никол Пашинян не просто подбирается к ставке Гарегина черед административные реформы, но и напрямую требует его переизбрания. В ответ на требования оппозиции о проведении внеочередных выборов в парламент он заявил, что "внеочередные выборы обязательно должны состояться. Но внеочередные выборы католикоса всех армян".

Устроить выборы главы ААЦ с использованием административного ресурса Пашинян не может, так как согласно конституции страны церковь существует обособленно и государство не имеет права вмешиваться в ее дела. Разрешить эту проблему возможно только путем внесения изменений в конституцию, что, вероятно, правительство попытается сделать в ходе конституционного референдума. Не случайно спикер Ален Симонян очень непрозрачно намекнул на то, что в рамках предстоящих конституционных реформ будут пересмотрены взаимоотношения церкви и государства.

В свете событий последних лет Эчмиадзин уже не может отнестись к такой перспективе с усмешкой. Тот факт, что после катастрофического поражения в войне Никол Пашинян остался на своем посту, получив поддержку большинства избирателей, заставило его противников занервничать. Попытки в последующие годы поднять против него народные массы не увенчались успехом. Не помог и организованный "исход" армян из Карабаха. Вместо того чтобы подняться против премьер-министра, общество поднялось против пришельцев, сильно озадачив реваншистскую оппозицию. Реваншисты никак не хотят признать реальность, в которой значительная часть армянского общества больше не хочет идти по прежнему пути, который привел Армению в никуда.

Признать не хотят, но понимают. Понимает и Гарегин второй. События июня, продолжающиеся и сегодня, заставили ААЦ забеспокоиться.

Многих удивляет даже не смелость Пашиняна в конфликте с ААЦ, а бессилие церкви. Никто не ожидал, что у Ктрича Нерсесяна (мирское имя Гарегина) окажется так мало инструментов противодействия властям. Не юридических, конечно, а гибридных. Армянская церковь представлялась эдакой неприступной крепостью, держащей в своих руках бразды правления Арменией и армянством в целом. Считалось, что покусившийся на ее интересы даже не успеет попасть в ад, потому что в обязательном порядке будет четвертован фанатичными массами. А оказалось, что это очередной миф. ААЦ вовсе не так всесильна, как думали, и она не имеет такого влияния на умы армянского общества, как считали.

Так называемая Армянская апостольская церковь всегда определяла идеологию армянства. Нездоровое чувство расового превосходства и претензии к чужому были внедрены в менталитет армянского народа под ее чутким руководством. Все преступления, совершенные армянскими националистами за последние двести лет, задумывались, одобрялись и благословлялись церковью.

Пашинян показал армянам, что церковь не всесильна и что у Эчмиадзина есть слабые места. В первую очередь то, что она сама не соблюдает заповеди и требования, предъявляемые к священнослужителям. Давно известно, что за стенами Эчмиадзина царят коррупция и сексуальные извращения, но об этом до сих пор говорилось лишь на уровне СМИ. Возможно, эта тема не стала бы темой обсуждений на самом высоком уровне, если бы Галстанян не спровоцировал Никола Пашиняна оскорбительным вмешательством в его отношения с гражданской женой. Вопреки ожиданиям, Пашинян не стал краснеть и оправдываться, а бросился в бой, сразу выплеснув на церковь ушаты помоев. Все это, видимо, было уже заготовлено к бою, и премьер только ждал повода.

Болельщиков у этого поединка много. И мы не будем скрывать, что Азербайджану выгодна победа Пашиняна. Если церкви руками зомбированных масс удастся его раздавить, это будет означать приход к власти реваншистских сил и, следовательно, очередную дестабилизацию в регионе. Не будем также скрывать, что при возникновении подобных угроз Азербайджан постарается принять превентивные меры. Не будем вдаваться в детали. Скажем лишь, что Баку не станет разговаривать с негодяями вроде Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. Этот этап в нашей истории уже пройден.