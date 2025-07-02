Тонкости госпереворота по-армянски

Автор: Лейла Таривердиева

История с попыткой госпереворота в Ереване обрастает все новыми и новыми любопытными подробностями.

Председатель Следственного комитета Армении Артур Погосян раскрыл некоторые из них в интервью Общественному телевидению.

Выяснилось, что предводитель реваншистских протестов Србазан, в миру Баграт Галстанян, вел дневник. У попа-мошенника оказалась очень чувствительная душевная организация, а точнее - серьезные психологические проблемы. В свой дневник Србазан ежедневно скрупулезно вносил все, что видел, кто и что ему сказал, кто что сделал, с кем он встречался, что и с кем обсуждал. Из дневника стало известно и то, кто предложил Галстаняну возглавить госпереворот.

Только представьте - человек готовит государственный переворот и аккуратно записывает все имена и действия в книжечку. Это каким же, пардон, идиотом надо быть, чтобы не понимать всю неуместность подобных действий. Авторы сценария госпереворота очень просчитались, выбрав "совестью нации" типа в рясе. Кто-то, кто плохо разбирается в текущей ситуации в Армении, решил, что священник сможет повести за собой народ. А Србазан вместо того, чтобы вести за собой массы, вел дневник. Этими записями он фактически заложил всех, кто был замешан в деле. Следствию даже особенно стараться не придется - в книжечке Србазана все подробно записано. наверное, там еще картиночки и фоточки были, как в дневничке школьницы.

Следствию удалось узнать и другие интересные подробности. Следственные действия показали, что согласно плану переворота, в час "X" на сцене должны были появиться "известные армяне" и выступить с заявлениями.

Некоторые из "известных армян", а именно Самвел Карапетян, поторопились появиться, хотя час "Х" еще не наступил. Точнее, Карапетяна дезинформировали, что "уже пора", и он прискакал в Ереван и принялся подавать свои реплики. В свое время так же поторопился Рубен Варданян, недооценивший Баку, где о его часе "Х" знали лучше, чем в отправившей его в Карабах стране. Карапетян тоже недооценил Никола Пашиняна, а когда выяснилось, что поспешил, было уже поздно покупать обратный билет. Теперь дневник Србазана он читает вместе со следователями.

Только Роберт Кочарян сейчас прыгает от радости, что не спешил высовываться. Все как будто было готово, было получено "добро" в Москве, организованы ударные группы, собран арсенал для уличной борьбы, создан соответствующий информационный фон, а популист-премьер, как и планировалось, попался на удочку провокаций и сцепился с церковью. Все вроде бы шло по сценарию и должно было получиться, но подвела ошибка в расчетах. Подвело армянское общество, которое переворотный проект не сильно заинтересовал, а личность Србазана только оттолкнула. Никакой революционной активности среди народных масс не наблюдается, народ за реваншистами не пошел, и те наверняка понимают, что проигрывают с крупным счетом Пашиняну.

Ждем новых интересных подробностей из дневника Србазана Галстаняна. В наше время нередко встретишь реальный повод посмеяться.

Кстати, напомним, что Србазан вообще всесторонне "одаренная" личность. В начале июня он презентовал в Гюмри свою книгу "Побеждая самих себя". И первым, кому он подарил экземпляр опуса, был... архиепископ Микаел Аджапахян, которому Србазан вместе с изданием передал и свою плохую карму. Приняв книгу, Аджапахян многозначительно заявил: "Пойдем побеждать самих себя". А Галстанян не менее многозначительно ответил: "А также - не проигрывать самим себе".

Теперь оба дружно занимаются аутотренингом в следственном изоляторе Еревана.