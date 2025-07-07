Галстанян и Аджапахян арестованы, на очереди Нерсисян?

"Если Ктрич Нерсисян считает арест Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна незаконным, значит, он разделяет идеологию и планы этих лиц, направленные на осуществление военного переворота, расстрел людей на улицах и создание хаоса в стране".

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Фейсбук.

"Тем более в данном случае ни одна территория укрупнённой общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов - особенно учитывая, что благодаря Ктричу и ряду других лиц эти территории вовсе не закрыты для непристойностей", - отмечается в публикации.

Отметим, что в прошлом месяце в Армении была предотвращена попытка теракта и захвата власти, предпринятая движением под руководством архиепископа Вазгена Галстаняна.